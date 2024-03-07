США могут выделить Украине $200 млн из средств Пентагона

Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает идею выделения $200 млн из средств Пентагона для оказания помощи Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, деньги могут быть использованы для оплаты оружия и снарядов для Киева. При этом, как отмечают источники, окончательное решение пока не принято.

До этого сообщалось, что союзники Киева собрали почти все средства, необходимые для финансирования чешской инициативы по закупке 800 тыс. снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что ФРГ планирует присоединиться к инициативе Чехии, в рамках которой Берлин намерен закупить у третьих стран 800 тыс. снарядов для ВСУ.

17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла способ закупить артиллерийские боеприпасы для Украины.

Ранее в Италии предположили, что Украина может потерять контроль над Одессой в 2024 году.