Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ходе переговоров в 2022 году РФ и Украина не согласовывали никаких проектов мирного договора. Председателя немецкого правительства процитировало издание Sächsische Zeitung.

Политик уточнил, что речь идет о российско-украинских переговорах в Турции. С некоторых пор СМИ начали распространять информацию о том, что в тот момент у Москвы и Киева был готов план мирного соглашения. Однако, по информации журналистов, подписанию соответствующего договора помешали западные лидеры.

«Этому якобы помешали то ли [бывший премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон, то ли [президент США] Джо Байден. Полная ерунда!» — сказал Шольц.

В начале февраля американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента РФ Владимира Путина. В ходе беседы глава государства заявил, что вооруженный конфликт мог завершиться еще полтора года назад. Однако в переговоры Москвы и Киева вмешалось британское правительство, о чем говорил даже руководитель фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия.

Ранее Карлсон обвинил Байдена в срыве мирных переговоров между РФ и Украиной.