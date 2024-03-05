В НАТО сочли непрофессиональными действия офицеров ФРГ, чей разговор перехватили

В Организации Североатлантического договора (НАТО ) указали на непрофессионализм офицеров ФРГ, чей разговор был перехвачен. Об этом сообщает Bloomberg.

«Один из чиновников назвал вялые меры по обеспечению безопасности непрофессиональными и заявил, что такое поведение можно было бы ожидать от людей, которые никогда не проходили инструктажи по безопасности, но не от военных чиновников», — сказано в сообщении.

5 марта европейская газета Politico писала, что утечка записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту оставила «в дураках» канцлера Германии Олафа Шольца.

До этого польское издание Do Rzeczy сообщало, что перехват разговора немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту вызвал политическую бурю в Германии и серьезные опасения по поводу безопасности правительственных коммуникаций.

4 марта сообщалось, что заявления Шольца об отсутствии намерения разжигать украинский конфликт являются пустыми, что показал перехваченный Россией разговор немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту.

Ранее в ФРГ обвинили Россию в утечке из бундесвера.