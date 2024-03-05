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Помощник Путина заявил, что страны БРИКС обмениваются данными для нейтрализации угроз

Ушаков: между странами БРИКС налажен обмен данными для нейтрализации угроз

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Обмен информацией для ликвидации угроз налажен между компетентными органами стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты). Об этом заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, сотрудничество БРИКС в области политики и безопасности проходит на деидеологизированной основе и без двойных стандартов, исходя из уважения суверенитета государств-членов и невмешательства в их внутренние дела. При этом должным образом принимаются во внимание национальные интересы и приоритеты, а также опыт и специфика каждого из государств.

Между компетентными органами государств — участников БРИКС налажен партнерский обмен информацией, который помогает своевременно обнаруживать и нейтрализовывать те или иные угрозы, рассказал Ушаков.

В этом же интервью Ушаков заявил, что страны БРИКС не планируют проводить совместные военные учения.

Ранее лидеры стран БРИКС пригласили Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации.

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