Помощник Путина заявил, что страны БРИКС обмениваются данными для нейтрализации угроз

Обмен информацией для ликвидации угроз налажен между компетентными органами стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты). Об этом заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, сотрудничество БРИКС в области политики и безопасности проходит на деидеологизированной основе и без двойных стандартов, исходя из уважения суверенитета государств-членов и невмешательства в их внутренние дела. При этом должным образом принимаются во внимание национальные интересы и приоритеты, а также опыт и специфика каждого из государств.

Между компетентными органами государств — участников БРИКС налажен партнерский обмен информацией, который помогает своевременно обнаруживать и нейтрализовывать те или иные угрозы, рассказал Ушаков.

В этом же интервью Ушаков заявил, что страны БРИКС не планируют проводить совместные военные учения.

Ранее лидеры стран БРИКС пригласили Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации.