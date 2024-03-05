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В случае избрания на пост президента Трамп может нарастить военную поддержку Украины

В случае избрания на пост президента Трамп может активнее поддерживать Украину

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Sam Wolfe/Reuters

В случае избрания на пост президента Дональд Трамп может начать активнее поддерживать Украину в военном плане. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора программы изучения вопросов экономической безопасности Центра новейших научных и технологических исследований при Токийском университете Дайскэ Каваи.

По словам Каваи, Трамп может намного активнее поддерживать Украину, чем администрация действующего президента США Джо Байдена. Сейчас Вашингтон занимает сдержанную позицию по Украине. Администрация Байдена не хочет эскалации конфликта по линии НАТО, не хочет допустить столкновения НАТО и России.

«Трамп может поменять такую политику. В ходе избирательной кампании он говорил о возможном отходе США от военной поддержки Украины в случае своего избрания, однако в реальности, как представляется, это вряд ли произойдет <...> Скорее ... Украине при Трампе будет предоставляться военная помощь более высокого уровня, включая вооружения, способные стать «гейм-чейнджером», кардинально изменить ход боевых действий», — пояснил эксперт.

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин говорил, что Трамп уже давно лидирует в рейтингах и опросах среди жителей страны, именно он займет кресло нового президента на предстоящих выборах.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

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