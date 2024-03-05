В РФ призвали пересмотреть увольнение сотрудников БАПОР из-за обвинений Израиля

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ призывает пересмотреть решение об увольнении сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) лишь на основании заявлений Израиля. Его слова на Генеральной Ассамблее организации передает ТАСС.

«Отмечаем, что эти сотрудники были немедленно уволены до проведения какого-либо расследования лишь на основании обвинений со стороны Израиля. Призываем к пересмотру этого шага до выяснения всех обстоятельств произошедшего», — сказал Небензя.

Дипломат также подчеркнул, что финансирование БАПОР должно быть восстановлено в полном объеме. По его словам, если этого не будет сделано, то те, кто шантажирует агентство отказом от предоставления финансовой помощи, разделят вину с израильскими властями за последствия такого решения для сектора Газа.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о необходимости расследовать обвинения Израиля в адрес БАПОР. Глава МИД РФ отметил, что Москва категорически осудила нападение ХАМАС на израильские территории. По его словам, сразу после событий 7 октября 2023 года российское руководство призвало международное сообщество к борьбе с терроризмом в любых его проявлениях. Однако власти страны подчеркивали, что меры противодействия не должны нарушать нормы международного гуманитарного права.

29 января газета The New York Times сообщила, что Израиль передал США досье с обвинениями в адрес БАПОР. По данным издания, в документах подробно излагаются претензии еврейского государства к организации из-за возможной причастности к деятельности ХАМАС.

Ранее БАПОР лишилось половины бюджета из-за обвинений в сотрудничестве с ХАМАС.