Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ призвали пересмотреть увольнение сотрудников БАПОР из-за обвинений Израиля

Постпред при ООН Небензя: РФ призывает пересмотреть увольнение сотрудников БАПОР

close
100%
Shutterstock/Anas-Mohammed

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ призывает пересмотреть решение об увольнении сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) лишь на основании заявлений Израиля. Его слова на Генеральной Ассамблее организации передает ТАСС.

«Отмечаем, что эти сотрудники были немедленно уволены до проведения какого-либо расследования лишь на основании обвинений со стороны Израиля. Призываем к пересмотру этого шага до выяснения всех обстоятельств произошедшего», — сказал Небензя.

Дипломат также подчеркнул, что финансирование БАПОР должно быть восстановлено в полном объеме. По его словам, если этого не будет сделано, то те, кто шантажирует агентство отказом от предоставления финансовой помощи, разделят вину с израильскими властями за последствия такого решения для сектора Газа.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о необходимости расследовать обвинения Израиля в адрес БАПОР. Глава МИД РФ отметил, что Москва категорически осудила нападение ХАМАС на израильские территории. По его словам, сразу после событий 7 октября 2023 года российское руководство призвало международное сообщество к борьбе с терроризмом в любых его проявлениях. Однако власти страны подчеркивали, что меры противодействия не должны нарушать нормы международного гуманитарного права.

29 января газета The New York Times сообщила, что Израиль передал США досье с обвинениями в адрес БАПОР. По данным издания, в документах подробно излагаются претензии еврейского государства к организации из-за возможной причастности к деятельности ХАМАС.

Ранее БАПОР лишилось половины бюджета из-за обвинений в сотрудничестве с ХАМАС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами