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Во Франции заявили, что нынешней Украине не место в ЕС

Член Госсовета Франции: Украине, восславляющей Бандеру, не место в Евросоюзе

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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Нынешней Украине не место в Европейском союзе. Такое мнение высказал член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд, передает РИА Новости.

«Украина возводит памятники (Степану) Бандере и «сжигает» книги Пушкина, Достоевского и Толстого. Такой Украине нечего делать в Европейском союзе», — написал он.

До этого сообщалось, что в украинском городе Никополе местный горсовет решил переименовать Павлоградскую улицу в честь командира батальона дивизии СС «Галиция» Петра Дяченко. Украинец был награжден Железным крестом за заслуги перед нацистской Германией.

В ноябре в Киеве демонтировали памятник Александру Пушкину. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович после этого назвал украинцев дикарями.

Ранее россиянка нашла в купленных продуктах стихи о Бандере.

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