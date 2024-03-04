Нынешней Украине не место в Европейском союзе. Такое мнение высказал член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд, передает РИА Новости.

«Украина возводит памятники (Степану) Бандере и «сжигает» книги Пушкина, Достоевского и Толстого. Такой Украине нечего делать в Европейском союзе», — написал он.

До этого сообщалось, что в украинском городе Никополе местный горсовет решил переименовать Павлоградскую улицу в честь командира батальона дивизии СС «Галиция» Петра Дяченко. Украинец был награжден Железным крестом за заслуги перед нацистской Германией.

В ноябре в Киеве демонтировали памятник Александру Пушкину. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович после этого назвал украинцев дикарями.

Ранее россиянка нашла в купленных продуктах стихи о Бандере.