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На Украине заявили об ожидании от Запада военной помощи на $18 млрд

Премьер Шмыгаль: Украина ожидает от Запада военной помощи на $18 млрд

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Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал об объемах ожидаемой военной помощи для страны от Запада. Об этом сообщает ТАСС.

Шмыгаль напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашения по гарантиям безопасности с семью государствами. Премьер подчеркнул, что работа в данном направлении продолжается, уже предусматриваются более $18 млрд военной поддержки для Киева.

Он добавил, что все подписанные соглашения рассчитаны на долгий срок — от 10 лет и больше.

До этого спикер палаты представителей США Майкл Джонсон заявил, что республиканцы могут одобрить выделение Украине $60 млрд в марте-апреле.

3 марта председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что Украина проиграет на поле боя, если Соединенные Штаты не возобновят поставки военной помощи.

Зеленский заявил, что поведение партнеров Киева «невозможно понять».

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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