В Госдуме поспорили с Медведевым о разделе Украины

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что «отдавать» части территории Украины другим странам нельзя. Так он прокомментировал карту, которую показал в Сочи Дмитрий Медведев — на ней Украина поделена между Россией, Польшей Венгрией и Румынией. По мнению Соболева, это «не совсем правильно».

«Я почти 8 лет прослужил в западной Украине, особенно в Закарпатской области. Это наши люди. Как мы там отдадим Румынии? Как это отдадим? Я, допустим, не согласен с таким вопросом. Мы не братские народы, мы один народ. Москву кто основал? Киевский князь Юрий Долгорукий. Ярославль кто основал? Киевский князь Ярослав Мудрый. Русь кто крестил? Киевский князь Владимир, но сначала он Новгородский был. Кто главный Воевода был в войске Дмитрия Донского? Боброк Волынский. Мы один народ. Кому-то отдавать (территории. — «Газета.Ru») заранее, мое личное мнение, не совсем правильно. Я внимательно слушал Владимира Владимировича, он говорил: «рано или поздно мы все равно объединимся». И он не говорил там, что мы Западную (Украину. – «Газета.Ru») Польше оставим и так далее. С чего вдруг Польше? Я согласен с президентом, который сказал, что рано или поздно мы объединимся. Зачем мы будем кому-то уступать? Наши предки, значит, это своей кровью добились объединения этих земель, в том числе и в годы Великой Отечественной войны, и вдруг мы будем кому-то что-то раздавать. Я считаю, что что это неправильно», — сказал он.

По словам Соболева, усиливать «недружественные» страны – неправильно. Он добавил, что Россия не должна никому отдавать территории, так как любой «клочок» Украины могут сделать антироссийским.

«Это же ныне недружественные страны — и Польша, и Румыния. Мы будем недружественные страны будем усиливать территориями? Я считаю, это неправильно тоже. Это мое личное личное мнение, и где вопрос этот будет вставать, я за то, чтобы мы объединились. То, что наши великие предки, значит, собрали сначала в Российскую Империю, потом Советский Союз, я считаю, что мы не должны никому ничего отдавать. Тем более, мы пока Авдеевку взяли, я думаю, что мы идем к тому, чтобы (достичь. – «Газета.Ru») целей операции, которые заявлены ясно и отчетливо: денацификация, демилитаризация Украины. Если мы даже какой-то клочок той же Румынии отдадим, все равно Запад будет стремиться к тому, чтобы сделать из них Антироссию», — считает депутат Госдумы.

4 марта зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на марафоне «Знание.Первые», показал «новую» карту Восточной Европы, на которой территории нынешней Украины показаны в составе других государств. Винницкая область там нарисована в составе Румынии, Ужгород – Венгрии; Львов, Ивано-Франковск и Житомир — в составе Польши, а остальные регионы (в том числе Одесса, Николаев, Черкассы, Чернигов, Полтава, Днепр, Сумы), а также непризнанное Приднестровье — России. Украине, согласно этой карте, останется Киев и Киевская область.

Медведев уже публиковал эту карту в своем Telegram-канале в июле 2022 года — тогда он написал, что такой Украину видят «западные аналитики».

Ранее Медведев оценил возможность возрождения СССР.