В Кабмине ФРГ заявили, что разговор офицеров не свидетельствует о подготовке к войне

Представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что перехваченный разговор высокопоставленных немецких офицеров о возможности атаки на Крымский мост не свидетельствует о подготовке Берлина к конфронтации против России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Бюхнера, утверждения о том, что этот разговор якобы доказывает подготовку Берлина к войне с РФ, «являются абсурдной, отвратительной российской пропагандой».

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов. Согласно представленному Симоньян тексту, участники беседы просчитывали варианты, как поддержать Киев, чтобы Германия не стала непосредственным участником конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналист Киселев назвал цели в Германии для возможных ударов в случае атаки на Крымский мост.