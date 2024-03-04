В Германии раскрыли подробности визита посла в МИД РФ

Посол Германии в России Александер Ламбсдорф был вызван в МИД России для беседы, которая была запланирована «уже давно», а не организована в спешке. Об этом пишет Der Spiegel.

«По информации Der Spiegel и информационного агентства dpa, Ламбсдорф прибыл в МИД России для беседы, которая была запланирована заранее и не была запланирована в спешке только сейчас», — говорится в тексте.

Ранее Посол ФРГ Александер Ламбсдорф без комментариев покинул здание МИД России

До этого дипломата вызвали в российский МИД после новостей о разговоре немецких офицеров об атаке на Крымский мост.

Посол отказался от комментариев журналистам и тогда, когда заходил в здание. Он лишь просил корреспондентов пропустить его.

3 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус высказался об утечке разговора немецких офицеров, назвав ее частью информационной войны, которую ведет Россия. По словам министра, на опубликованной записи военные обсуждали «различные сценарии», и это не означает, что власти дали «зеленый свет» для передачи Украине ракет Taurus.

Ранее в ФРГ назвали перехваченный разговор военных позором для правительства и бундесвера.