В ФРГ назвали перехваченный разговор военных позором для правительства и бундесвера

Перехваченный разговор немецких офицеров, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и якобы планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов назвали позором для федерального и Бундесвера. Такую точку зрения высказал Der Spiegel.

«Для федерального правительства и бундесвера опубликованный разговор является позором. И еще раз показывает, насколько неопытны некоторые люди в Германии, даже спустя два года войны на Украине», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что «Путин и его аппарат» будут использовать каждую слабость, даже если осознают, что спецслужбам РФ «вряд ли легко удастся прослушивать разговоры офицеров бундесвера».

Однако, по мнению издания, сам факт того, что спецслужбы России смогли получить запись, «является достаточным сигналом» для Владимира Путина.

3 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус высказался об утечке разговора немецких офицеров, назвав ее частью информационной войны, которую ведет Россия. По словам министра, на опубликованной записи военные обсуждали «различные сценарии», и это не означает, что власти дали «зеленый свет» для передачи Украине ракет Taurus.

Расшифровка разговора немецких военных, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и якобы планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, были опубликованы 1 марта.

Ранее в ФРГ признали, что западные спецслужбы перестали верить Германии.