Посла Германии вызвали в МИД России

Посла Германии в РФ Александера Ламбсдорфа вызвали в российский МИД в понедельник, 4 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Источник при этом не добавил к сказанному каких-либо деталей. Однако агентство отмечает, что вызов посла пройдет на фоне обнародованных разговоров немецких офицеров о Крыме.

Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус высказался об утечке разговора немецких офицеров, назвав ее частью информационной войны, которую ведет Россия. По словам главы МО, на опубликованной записи военные обсуждали «различные сценарии», и это не означает, что власти дали «зеленый свет» для передачи Украине ракет Taurus.

Писториус подчеркнул, что все обсуждаемые сценарии исключали участие Германии в конфликте на Украине. Министр также допустил, что Генпрокуратура возбудит уголовное дело из-за перехвата разговора высокопоставленных военных. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Расшифровка разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и якобы планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, появилась в сети 1 марта. Позднее министерство обороны ФРГ подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии признали уязвимость системы безопасности страны.