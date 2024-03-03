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Переехавшая в Россию Кнайсль рассказала, что ее беспокоит в Европе

Кнайсль: в Европе исчезают закон и свобода

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль на лекции Всемирного фестиваля молодежи заявила, что главное беспокойство у нее вызывает исчезновение в Европе закона и свободы. Ее слова приводит ТАСС.

«Главное, что меня беспокоит в Европе, — это тот факт, что в ЕС исчезает закон и исчезает свобода», — заявила она.

Кнайсль отметила, что с экономическими санкциями можно совладать.

«Но если вы теряете душу, закон и свободу, то это потом преодолеть невозможно», — добавила Кнайсль.

Также Кнайсль призналась, чем ее впечатлила готовность россиян преодолевать проблемы, независимо от их сложности.

В сентябре 2023 года экс-глава МИД Австрии говорила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что планирует переехать жить в Санкт-Петербург для работы в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues). Она является основателем и руководителем этого центра.

Ранее Кнайсль объяснила призывы стран НАТО готовиться к войне с Россией.

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