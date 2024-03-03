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В ГД заявили, что «Википедию» могут заблокировать по закону о VPN

Горелкин: «Википедию» могут заблокировать по закону о запрете популяризации VPN

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Eric Risberg/AP

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что онлайн-энциклопедию «Википедия» могут заблокировать в России в соответствии с требованиями закона о запрете рекламы и популяризации средств обхода блокировок в интернете, включая VPN. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Коллеги из «Руниверсалиса» (отечественный аналог «Википедии». — «Газета.Ru») абсолютно правильно обращают внимание на существование целой вики-статьи, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять, что полностью соответствует критериям, которые недавно озвучил Роскомнадзор», — подчеркнул Горелкин.

Он добавил, что у регулятора есть целый ряд претензий к онлайн-сервису, по некоторым из них уже вынесены судебные решения.

До этого руководитель проекта «Рувики» (новой интернет-энциклопедии на русском языке и языках народов России) Владимир Медейко перечислил основные проблемы аналогов «Википедии» и рассказал, чем интересна русская онлайн-энциклопедия.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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