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В Раде раскрыли траты офиса Зеленского на командировки

Железняк: траты офиса Зеленского на командировки превысили расходы 6 министерств

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Shutterstock

Украинский нардеп Ярослав Железняк посчитал, что сотрудники офиса президента Украины Владимира Зеленского потратили на командировку из бюджета больше, чем шесть вместе взятых министерств в 2023 году. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канал.

«Посчитал по командировкам за бюджетный счет офиса президента. Так они за год за государственные деньги наездили больше, чем МВД, минюст, Минобразования, Минэкологии, Минагрополитики и Минспорта вместе взятые», — написал нардеп Украины.

Он подчеркнул, что эти траты не включают расходы на поездки лично Владимира Зеленского.

«Нормальные реформы за наши с вами средства», — констатировал Железняк.

До этого Железняк сообщил, что офис президента Украины Владимира Зеленского воспрепятствовал выезду ряда украинских парламентариев в Вашингтон на встречу, инициированную посольством США на Украине.

«Посольство США недавно организовало визит в марте ряда депутатов Верховной рады в Вашингтон <…>, офис президента Украины эту поездку и выезд депутатам не согласовал», — написал парламентарий.

Ранее бывшего замглавы офиса Зеленского обвинили в коррупции.

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