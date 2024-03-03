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Замглавы МИД и спецпредставитель КНР обсудили решение кризиса на Украине

Галузин и спецпредставитель КНР Ли обсудили урегулирование кризиса на Украине

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MFA Russia/Global Look Press

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин встретился со спецпредставителем КНР, главой китайской делегации по украинскому урегулированию Ли Хуэем. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках встречи участники обменялись мнениями по тематике украинского кризиса.

Стороны считают, что любые дискуссии о путях урегулирования конфликта невозможны без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности.

До этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в будущем украинцы будут готовы воевать с Ираном, Китаем или КНДР на стороне Соединенных Штатов в случае необходимости.

Днем 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что не все поставки военной помощи от Запада поступали на Украину вовремя и в обещанном объеме.

Президент США Джо Байден констатировал, что имеющиеся в распоряжении Киева боеприпасы подходят к концу. Он также посетовал на то, что конгресс до сих пор не может согласовать всю необходимую для Украины военную помощь.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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