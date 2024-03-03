Замглавы МИД и спецпредставитель КНР обсудили решение кризиса на Украине

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин встретился со спецпредставителем КНР, главой китайской делегации по украинскому урегулированию Ли Хуэем. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках встречи участники обменялись мнениями по тематике украинского кризиса.

Стороны считают, что любые дискуссии о путях урегулирования конфликта невозможны без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности.

До этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в будущем украинцы будут готовы воевать с Ираном, Китаем или КНДР на стороне Соединенных Штатов в случае необходимости.

Днем 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что не все поставки военной помощи от Запада поступали на Украину вовремя и в обещанном объеме.

Президент США Джо Байден констатировал, что имеющиеся в распоряжении Киева боеприпасы подходят к концу. Он также посетовал на то, что конгресс до сих пор не может согласовать всю необходимую для Украины военную помощь.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.