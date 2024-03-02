Лавров: Армении пора определиться насчет своего статуса в ОДКБ

Российская Федерация ждет, чтобы Армения объявила окончательное решение по своему членству в ОДКБ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого передает РИА Новости.

Российский дипломат выразил сожаление, что Ереван принял решение вести линию на ухудшение отношений с Москвой. По его мнению, это не по-союзнически. Также Лавров добавил, что Ереван решил сделать ставку на внерегиональные государства, которые «обхаживают» Армению, чтобы она порвала связи с Россией.

28 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности заморозить участие страны в ОДКБ де-юре.

2 марта секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян назвал стратегической ошибкой зависимость страны от России.

Секретарь парламентской фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян заявлял, что в армянской партии обсудили целесообразность присутствия российских пограничников в аэропорту Еревана «Звартноц».

Ранее МИД Казахстана отреагировал на приостановку участия Армении в ОДКБ.