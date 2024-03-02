Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров: Армении пора определиться насчет своего статуса в ОДКБ

Лавров призвал Армению объявить окончательное решение по своему членству в ОДКБ

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российская Федерация ждет, чтобы Армения объявила окончательное решение по своему членству в ОДКБ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого передает РИА Новости.

Российский дипломат выразил сожаление, что Ереван принял решение вести линию на ухудшение отношений с Москвой. По его мнению, это не по-союзнически. Также Лавров добавил, что Ереван решил сделать ставку на внерегиональные государства, которые «обхаживают» Армению, чтобы она порвала связи с Россией.

28 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности заморозить участие страны в ОДКБ де-юре.

2 марта секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян назвал стратегической ошибкой зависимость страны от России.

Секретарь парламентской фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян заявлял, что в армянской партии обсудили целесообразность присутствия российских пограничников в аэропорту Еревана «Звартноц».

Ранее МИД Казахстана отреагировал на приостановку участия Армении в ОДКБ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами