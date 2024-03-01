Лавров и Додик увидели руку Запада в делах Боснии и Герцеговины

Вмешательство Запада во внутренние дела Боснии и Герцеговины осложнило обстановку внутри страны и ее энтитета, Республики Сербской. Об этом говорится в совместном заявлении российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы республики Милорада Додика, опубликованном на сайте МИД России.

«Обозначено злонамеренное и противоправное вмешательство во внутренние дела Боснии и Герцеговины со стороны Запада», — говорится в сообщении о том, что является ключевым фактором осложнения политической обстановки.

При этом в МИД заявили, что Запад ведет курс на подрыв дейтонских устоев и ущемление конституционных прав народов, указанных в одноименных соглашениях, позволивших признать Республику Сербскую в составе Боснии и Герцеговины.

Во время переговоров Лаврова и Додика на полях дипломатического форума в Анталье они также обсудили роль России как гаранта Дейтонского соглашения о мире 1995 года.

Лавров в общении с Додиком подтвердил позицию Москвы в поддержку мирного соглашения как «единственной основы обеспечения стабильности, безопасности и развития в стране». Министр и президент республики также обсудили активизацию проектов двустороннего сотрудничества.

Глава внешнеполитического ведомства России и президент энтитета Боснии и Герцеговины провели переговоры в Анталье, во время дипломатического форума. Представитель МИД Мария Захарова опубликовала фото, сделанного в момент общения делегаций двух стран.

Ранее Додик отпраздновал получение ордена от Путина.