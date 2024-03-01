Лавров обвинил США в создании «красивой картинки» в вопросе Палестины

США ведут дело к тому, что палестинцы государства своего не получат, вместо этого Соединенные Штаты создадут «красивую картинку» без изменения статус-кво. Так считает глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Он отметил, что Вашингтон на себя функции «подпольной переговорной работы». По мнению министра, работа будет очередной фикцией.

«Будет какое-то красивое объявление, например, что Палестину примут в члены Организации Объединенных Наций, а на земле все останется точно так же. То есть красивая картинка, а статус-кво не меняется», — пояснил он.

До этого Сергей Лавров назвал способ прекращения войны между Палестиной и Израилем.

22 декабря президент России Владимир Путин во время телефонной беседы с главой Палестины Махмудом Аббасом поддержал палестинский народ в достижении его цели по созданию собственного независимого государства.

Ранее Путин объяснил цель демилитаризации Украины.