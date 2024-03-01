В Сенате поддержали продление финансирования правительства США

Сенаторы конгресса Соединенных Штатов одобрили проект продления финансирования правительства страны, чтобы избежать шатдауна. Об это со/ бщает телеканал C-SPAN.

Одна часть структур будет профинансирована до 8 марта, а другая — до 22 марта. Пакет мер поддержали 77 членов верхней палаты конгресса, 13 высказались против. Как отмечается, после решения сенаторов по проекту финансирования, документ должен быть подписан президентом США Джо Байденом.

Накануне представители республиканцев и демократов достигли соглашения по финансированию правительства, которое должно предотвратить его шатдаун.

До этого Палата представителей конгресса США одобрила пакет временных мер по расходам, чтобы не допустить приостановки работы правительства.

В ходе очередного раунда переговоров, республиканцы добивались существенного снижения расходов на правительство.

Ранее в США согласовали бюджет федерального правительства на 2024 год.