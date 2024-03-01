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G20 не смогла согласовать заявление минфинов и ЦБ из-за разногласий по Украине

Итогового заявления глав минфинов и ЦБ стран G20 не будет из-за Украины

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Filippo Attili/Global Look Press

Главы министерств финансов и регуляторов стран «Большой двадцатки» (G20) не смогли согласовать итоговое заявление из-за разногласий по Украине. Об этом сообщает информационное агентство DPA со ссылкой на источники.

Вместо совместного итогового заявления свое заявление выпустила только председательствующая в G20 Бразилия. Одним из тех, кто стал причиной отказа от совместного итогового заявления, стал министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Немецкий чиновник заявил, что не станет поддерживать совместное коммюнике по итогам встречи в том случае, если в документе не будут упоминаться ситуация на Украине и конфликт на Ближнем Востоке.

До этого глава внешнеполитического ведомства Бразилии Мауру Виейра заявил, что министры иностранных дел из стран — членов «Большой двадцатки» (G20) были почти единодушны в поддержке идеи создания двух государств как единственного способа урегулировать палестино-израильский конфликт.

Ранее в Израиле утвердили решение кабинета министров об отвержении «диктата» в вопросе создания палестинского государства.

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