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В Британии начали подготовку на случай смерти короля Карла III

Express: в Великобритании начали подготовку к смерти короля Карла III

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Samir Hussein/Buckingham Palace/Reuters

Власти Великобритании разработали план действий на случай смерти короля Карла III, у которого ранее было обнаружено онкологическое заболевание. Об этом пишет Express.

План действий на это случай называется «Мост Менай». Название плана дано в честь подвесного моста в Уэльсе из-за отношений короля с данным регионом: Чарльз был принцем Уэльским более 64 лет.

Согласно плану действий, первыми о смерти короля узнают премьер-министр страны и другие официальные лица, после будет сделано объявление в прямом эфире. После оглашения королем будет провозглашен принц Уильям, который выступит с обращением перед нацией.

5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак. Отмечается, что в связи с болезнью монарх временно отложит свои публичные обязанности. Тем не менее король продолжит просматривать официальные документы и заниматься государственными делами. 6 февраля принц Гарри прилетел к отцу, но уделил ему только 30 минут.

До этого стало известно, что королева Камилла и принц Уильям захотели исключить принца Гарри из завещания.

Ранее умер муж двоюродной племянницы королевы Елизаветы II леди Габриэллы Томас Кингстон.

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