Решение Международного суда, который отверг обвинения Украины в адрес России, дезавуирует антироссийские резолюции Совета по правам человека (СПЧ) ООН, вводившиеся с 2014 года. Об этом заявил постоянный представитель России при отделении Организации Объединенных Наций в Женеве Геннадий Гатилов.

«Суд отверг все обвинения в адрес нашей страны, в том числе касающиеся расовой дискриминации и финансирования терроризма. Тем самым Международный суд полностью дезавуирует принятые СПЧ антироссийские резолюции, признавая ничтожными претензии и обвинения, на которых базируются эти документы», — заявил Гатилов на 55-й сессии СПЧ.

Российский дипломат подчеркнул, что решение Международного суда ясно показывает, что все принятые ранее резолюции были созданы на основе клеветы Украины и ее западных спонсоров.

До этого член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод заявил, что ООН признала применение массовых пыток в отношении россиян на Украине.

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