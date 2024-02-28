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Постпред оценил решение Международного суда по обвинениям Украины в адрес РФ

Гатилов считает, что решение суда дезавуирует антироссийские резолюции СПЧ ООН

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Решение Международного суда, который отверг обвинения Украины в адрес России, дезавуирует антироссийские резолюции Совета по правам человека (СПЧ) ООН, вводившиеся с 2014 года. Об этом заявил постоянный представитель России при отделении Организации Объединенных Наций в Женеве Геннадий Гатилов.

«Суд отверг все обвинения в адрес нашей страны, в том числе касающиеся расовой дискриминации и финансирования терроризма. Тем самым Международный суд полностью дезавуирует принятые СПЧ антироссийские резолюции, признавая ничтожными претензии и обвинения, на которых базируются эти документы», — заявил Гатилов на 55-й сессии СПЧ.

Российский дипломат подчеркнул, что решение Международного суда ясно показывает, что все принятые ранее резолюции были созданы на основе клеветы Украины и ее западных спонсоров.

До этого член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод заявил, что ООН признала применение массовых пыток в отношении россиян на Украине.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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