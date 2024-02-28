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В МИДе оценили реакцию Запада на заявления Макрона об отправке войск НАТО на Украину

Захарова считает, что резонансные заявления Макрона повергли Запад в шок

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Станислав Красильников/РИА Новости

Резонансные заявления президента Франции Эммануэля Макрона насчет готовности некоторых стран НАТО направить на Украину войска повергли Запад в шок. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это самое заявление вызвало шок у его соратников, соучастников по НАТО. Тут же в течение пары часов была сделана серия заявлений высшего руководства натовских стран, лидеров, министров иностранных дел, министров обороны, которые сказали, что они <…> от этого заявления Макрона отмежевываются. Ничего такого сами не планируют, никого направлять не собираются и вообще понимают, что это другая уже будет история», — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что никто из союзников Макрона по НАТО так и не смог понять, зачем французский президент озвучил подобные планы.

До этого официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что никто из участников неформального саммита в Париже по Украине не поддержал идею Эммануэля Макрона об отправке войск Запада на Украину.

На этой неделе Эммануэль Макрон заявил, что Франция предпримет все возможные меры, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте.

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