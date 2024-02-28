В МИД РФ сообщили, что Россия не получала от Армении требований по выводу пограничников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получала от Армении требований вывести российских пограничников из аэропорта Еревана Звартноц. Ее слова передает ТАСС.

Она пояснила, что Москва расценивает слова спикера парламента Армении Алена Симоняна о необходимости вывести пограничников России из ереванского аэропорта Звартноц как пример недружественного поведения.

«Мы рассматриваем это как очередной пример недружественного поведения представителя официального Еревана, правда не совсем ясно, в какой мере спикер Национального собрания отвечает за поднятую им тематику», — отметила Захарова.

До этого спикер парламента Армении Ален Симонян говорил, что сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в аэропорту Звартноц.

По словам спикера парламента, в результате действий сотрудников ФСБ границы республики не раз становились «более уязвимыми».

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.