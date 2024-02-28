В Приднестровье заявили, что семь раз предлагали Санду возобновить переговоры

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев сообщил, что президенту Молдавии Майе Санду было отправлено семь приглашений от республики возобновить переговоры по урегулированию ситуации в регионе. Об этом он заявил во время выступления перед делегатами съезда депутатов Приднестровья, передает ТАСС.

«Президент Вадим Красносельский направил семь приглашений президенту Молдавии возобновить прямые переговоры», — сказал Игнатьев, подчеркнув, что ответа от молдавской стороны получено не было.

Он отметил, что требование возобновить переговоры должно быть включено в документы съезда. По его словам, оно не может быть проигнорировано мировым сообществом.

До этого сообщалось, что участники съезда депутатов в Приднестровье намерены обращение в адрес Совета Федерации и Госдумы РФ с просьбой «о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы».

Ранее сообщалось, что Санду рискует проиграть президентские выборы в Молдавии в 2024 году.