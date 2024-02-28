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В Приднестровье заявили, что семь раз предлагали Санду возобновить переговоры

МИД ПМР: Санду проигнорировала семь приглашений возобновить переговоры

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Jon Nazca/Reuters

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев сообщил, что президенту Молдавии Майе Санду было отправлено семь приглашений от республики возобновить переговоры по урегулированию ситуации в регионе. Об этом он заявил во время выступления перед делегатами съезда депутатов Приднестровья, передает ТАСС.

«Президент Вадим Красносельский направил семь приглашений президенту Молдавии возобновить прямые переговоры», — сказал Игнатьев, подчеркнув, что ответа от молдавской стороны получено не было.

Он отметил, что требование возобновить переговоры должно быть включено в документы съезда. По его словам, оно не может быть проигнорировано мировым сообществом.

До этого сообщалось, что участники съезда депутатов в Приднестровье намерены обращение в адрес Совета Федерации и Госдумы РФ с просьбой «о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы».

Ранее сообщалось, что Санду рискует проиграть президентские выборы в Молдавии в 2024 году.

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