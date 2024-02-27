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Литовский политик пригрозил «нейтрализовать» Калининград

Посол Литвы в Швеции Линкявичюс пригрозил нейтрализовать Калининград

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Sarunas Mazeika/Delfi

Калининград будет «нейтрализован», если Россия предпримет попытку бросить вызов НАТО. Об этом на своей странице в соцсети X заявил посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс.

«После вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет «нейтрализован» первым», — сказал он.

14 февраля эксперт в области стратегических вооружений Дмитрий Стефанович заявил, что если Балтийское море закроют для России, сделав внутренним морем НАТО, может последовать крайне жесткая реакция, вплоть до ядерной эскалации.

В октябре президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявлял, что страны — участницы Североатлантического альянса могут пойти на закрытие судоходства в Балтийском море. По его словам, такие меры стоит принять, если будет доказана «вина России» в повреждении газопровода Balticconnector.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ на заявление Ринкевичса говорил, что закрытие Балтийского моря для России означало бы его закрытие для всех.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США наращивают ядерный потенциал в странах Европы.

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