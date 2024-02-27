Ле Пен раскритиковала Макрона за то, что тот «играет в полководца»

Глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала неосторожными слова президента страны Эмманюэля Макрона по поводу возможности направления войск стран Запада на Украину. Ее слова приводит ТАСС.

«Макрон играет в полководца, но он так беспечно говорит о жизни наших детей. Это вопрос мира или войны в нашей стране», — сказала она.

Основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что отправка французский войск на Украину сделала бы республику участником конфликта. Он назвал безумием перспективу развязывания войны Франции против РФ.

«Такая воинственная словесная эскалация одной ядерной державы против другой крупной ядерной державы является безответственным актом», — пояснил Меланшон.

До этого глава организации Ouest-Est, политолог Никола Миркович после слова президента Франции Эммануэля Макрона о войсках западных стран на Украине заявил, что Наполеон также хотел отправить солдат в Россию, и напомнил нынешнему французскому лидеру, чем это закончилось.

Ранее Макрон заявил, что Франция будет добиваться поражения РФ в спецоперации.