Байден заявил, что соглашение о прекращении огня в Газе может быть достигнуто к 4 марта

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил надежду на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа к 4 марта. Об этом со ссылкой на пул Белого дома сообщает РИА Новости.

По словам Байдена, его советник по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что достижение мира в секторе Газа уже близко. Поэтому президент США заявил, что он надеется на достижение прекращения огня уже к следующему понедельнику, 4 марта.

Ранее сообщалось, что израильская авиация подвергла интенсивным бомбардировкам ряд палестинских городов в секторе Газа, в том числе и по расположенному на границе с Египтом Рафаху.

До этого сообщалось, что власти Израиля разрешат палестинцам до начала военной операции покинуть город Рафах и перебраться в другие районы юга сектора Газа.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.