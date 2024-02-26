Президент Палестины принял отставку правительства

Президент Палестины Махмуд Аббас принял отставку правительства, возглавляемого Мухаммедом Штайе. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA, со ссылкой на администрацию Аббаса.

По его информации, Аббас издал соответствующий указ. Он также поручил Штайе и его правительству временно руководить работой кабмина до формирования нового правительства.

26 февраля премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил во время пресс-конференции, что подал прошение о своей отставке Аббасу. Причины своей отставки он не назвал.

По данным телеканала Al Mayadeen, Аббас идет на смену правительства из-за оказываемого на него давления со стороны некоторых региональных игроков и США. Предположительно, отставка кабмина связана с предпринимаемыми посредническими усилиями с целью прекращения конфликта в секторе Газа и предоставлением международных гарантий по выводу израильских войск и снятию блокады с анклава.

Штайе занимал пост премьер-министра Палестины с 10 марта 2019 года. Он поддерживал тесные отношения с Аббасом, в СМИ его часто называли преемником президента.

Экс-премьер является сторонником идеи сосуществования двух государств: Палестинского и Израильского. Он женат и имеет троих детей.

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