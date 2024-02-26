Политолог объяснил, почему не имеет смысла обсуждать «формулу мира» Зеленского

Обсуждать «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским, бессмысленно, потому что она продиктована Западом. Об этом заявил член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с газетой «Известия».

«Думаю, что бессмысленное занятие обращать внимание на документы, которые предоставляет Зеленский. По моему мнению, он в очередной раз четко заявил о своей точке зрения, которую ему сформировали западные страны. О «формуле мира» Зеленского говорить бессмысленно, потому что это ультиматум России», — сказал он.

Дудчак, комментируя намерение Зеленского представить России мирный план, отметил, что не понимает, на чем основан такой оптимизм украинских властей.

По его словам, Зеленский не отвечает за свои действия, не имеет права голоса и собственного мнения, и лишь «ретранслирует то, что ему дают в виде задания на Западе».

Украина, считает политолог, находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал странным формат обсуждения мирного плана, предложенный Зеленским.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.