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Опрос показал отношение немцев к поставкам оружия на Украину

ZDF: большинство немцев выступают за увеличение поставок оружия Украине

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Global Look Press

Большинство немцев выступают за увеличение поставок оружия Украине от европейских государств. Это следует из опроса, опубликованного немецким телеканалом ZDF.

Согласно исследованию, 62% опрошенных выступают за увеличение поставок оружия и боеприпасов ВСУ, в то время как в январе таковых был 51%.

Еще 32% высказались против увеличения поставок, месяц назад такой точки зрения придерживались 42% немцев.

Только среди сторонников партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) имеется явное большинство против увеличения поставок – 81%. Немцы, поддерживающие партию Сары Вагенкнехт, так же выступили против такого развития событий – 57%.

До этого сообщалось, что поддержка Украины среди европейцев остается широкой, однако почти через два года боевых действий едва ли 10% опрошенных верят, что Киев сможет одержать победу в конфликте с Москвой, считая наиболее оптимальным вариантом «компромиссное урегулирование».

Ранее жители Германии высказались по поводу обладания страной ядерным оружием.

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