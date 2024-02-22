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Жители Германии высказались по поводу обладания страной ядерным оружием

Опрос INSA: боле 57% немцев не хотят, чтобы Германия обладала ядерным оружием

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Министерство обороны РФ

Большинство немцев (более 57%) не хочет, чтобы Германия обладала ядерным оружием, при этом более половины жителей ФРГ также отрицательно относятся к размещению третьими странами ядерных боеголовок на территории страны. Об этом свидетельствуют данные опроса социологического института INSA, проведенного для газеты Bild.

«Большинство немцев не хотят, чтобы у страны было ядерное оружие», — сообщает издание.

С утверждением о том, должны ли у ФРГ быть ядерные боеголовки, 57,8% опрошенных не согласились, при этом 29,5% положительно отнеслись к такому варианту.

При этом отмечается, что среди граждан, чем возраст превышает 70 лет, против обладания Германией ядерного оружия выступают более 70% респондентов.

Кроме того, отмечается, что более 52% немцев считают, что третьи страны, к примеру США, не должны размещать свое ядерное оружие на территории ФРГ.

Опрос проводился в период с 16 по 19 февраля среди 1003 взрослых немцев. Процент погрешности не приводится.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин намерен компенсировать «годы пренебрежения» в сфере обороны, в связи с чем военные расходы страны могут возрасти и дойти до 3,5% ВВП.

Ранее в Германии заявили о сохранении разделительных линий в Европе на десятилетия.

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