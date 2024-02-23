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В Госдепе заявили об ужесточении режима санкций против России

Нуланд заявила, что Запад ужесточит режим санкций против России

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Gleb Garanich/Reuters

Запад ужесточит режим санкций против России, сделав так, что их обход станет невозможным. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, передает ТАСС.

«Эти рестрикции в предстоящие дни будут существенно ужесточены, когда мы и наши партнеры объявим о новых масштабных пакетах санкций, которые направлены в том числе на то, чтобы задушить усилия России по обходу ограничительных мер», — заявила Нуланд, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Нуланд особо отметила, что речь идет о введенных ранее антироссийских санкциях.

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в настоящее время Вашингтон выступает против паузы «или фальшивого мира» на Украине.

22 февраля в Соединенных Штатах пояснили, что Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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