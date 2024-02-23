В Госдепе заявили об ужесточении режима санкций против России

Запад ужесточит режим санкций против России, сделав так, что их обход станет невозможным. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, передает ТАСС.

«Эти рестрикции в предстоящие дни будут существенно ужесточены, когда мы и наши партнеры объявим о новых масштабных пакетах санкций, которые направлены в том числе на то, чтобы задушить усилия России по обходу ограничительных мер», — заявила Нуланд, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Нуланд особо отметила, что речь идет о введенных ранее антироссийских санкциях.

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в настоящее время Вашингтон выступает против паузы «или фальшивого мира» на Украине.

22 февраля в Соединенных Штатах пояснили, что Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.