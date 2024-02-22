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В МИД РФ раскрыли, как США воюют против России

Лавров: США воюют против РФ не только гибридно, но и напрямую

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Francis Mascarenhas/Reuters

Американские власти ведут против России не только гибридную войну, но и прямую. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД G20.

Дипломат отметил, что добавился аспект агрессивной, враждебной политики США против России, которая уже переходит в практическую область. Глава российского внешнеполитического ведомства пояснил, что воевать без американского оружия, инструкторов, наводчиков, без данных Пентагона со спутников и с других источников украинцы бы не смогли.

«То, что американцы воюют против нас, по сути дела, уже не только гибридно, но и в целом ряде случаев напрямую, это факт», — подытожил министр.

Накануне, перед началом встречи в Рио-де-Жанейро министров иностранных дел G20 глава МИД РФ Сергей Лавров поздоровался с главами МИД Турции, Саудовской Аравии и Боливии. Но с другой стороны стола в этот момент стоял госсекретарь США Энтони Блинкен.
Они с Лавровым даже не посмотрели друг на друга.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.

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