Поляки высказались о «нападении» России на Польшу

Около половины (47%) жителей Польши опасаются «нападения» России на Польшу. Об этом свидетельствуют данные опроса, подготовленного для польской радиостанции RMF FM и газеты «Dziennik Gazeta Prawna».

«Целых 47 процентов респонденты считают вероятным нападение России на Польшу», — говорится в сообщении RMF.

При этом, по данным радиостанции, «чуть более 38 процентов не согласны с тезисом о возможной агрессии» РФ против Польши.

Опрос проводился в период с 10 по 11 февраля 2024 года среди 1000 взрослых жителей Польши. Процент погрешности социологического исследования не указывается.

До этого президент России заявил, что Россия может ввести свои войска в Польшу, только если она сама нападет на РФ.

По его словам, НАТО пытается запугать население стран-участниц мнимой российской угрозой лишь для того, чтобы «выбить побольше денег из налогоплательщиков» для противостояния с РФ на Украине. По мнению президента, цель этих запугиваний состоит в том, чтобы как можно сильнее ослабить Россию.

Также ранее в феврале на одном из тракторов во время протестов польских фермеров было замечено послание, адресованное российскому президенту: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями». На передней части машины также был прикреплен большой флаг СССР. Организаторы акции подчеркнули, что участники протеста несут индивидуальную ответственность за содержание своих плакатов.

Ранее более половины поляков обеспокоились возможной войной России и НАТО.