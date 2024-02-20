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Более половины поляков обеспокоились возможной войной России и НАТО

Pollster: более половины поляков обеспокоены возможной войной России и НАТО

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Artur Widak/Global Look Press

Более половины жителей Польши выразили беспокойство из-за возможной войны России и НАТО. Об этом сообщает газета SuperExpress со ссылкой на результаты опроса социологического центра Pollster.

Согласно результатам опроса, 56% поляков опасаются военного противостояния между НАТО и Россией. 32% респондентов считают, что до открытого конфликта не дойдет. Еще 12% затруднились ответить на поставленный вопрос.

Отмечается, что в опросе принимали участие 1060 совершеннолетних жителей Польши.

До этого генерал ВС Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернар Пинатель говорил, что Российская Федерация не станет нападать на Европу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что война Белоруссии не нужна, но к ней надо быть подготовленным «ментально и стратегически».

Ранее сообщалось, что Турция готова поддержать членство Швеции в НАТО ради поставок американских истребителей.

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