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В США заявили, что Маск тайно посетил Белый дом для обсуждения ИИ

NBC: Маск тайно посетил Белый дом и обсудил с чиновниками вопросов ИИ

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Tingshu Wang/Reuters

Известный предприниматель. и миллиардер Илон Маск посетил Белый дом в 2023 году для конфиденциальных обсуждений с чиновниками вопросов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на данные о посетителях.

По информации телеканала, визит Маска в Белый дом состоялся 13 сентября.

Представители Белого дома подтвердили, что это было единственное посещение Маска за время президентства Джо Байдена, и сам президент не встречался с предпринимателем лично.

Согласно NBC News, во время президентских сроков Барака Обамы и Дональда Трампа Илон Маск неоднократно посещал Белый дом.

До этого издание The Wall Street Journal написало, что компания SpaceX Илона Маска подписала секретное соглашение с правительством США на сумму $1,8 млрд. Отмечается, что сделка была заключена еще в 2021 году, но не была оглашена публично. В документе SpaceX говорится, что полученные от правительства деньги будут играть ключевую роль в финансовых показателях компании. При этом «правительственный заказчик» не раскрывается.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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