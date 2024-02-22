В США заявили, что Маск тайно посетил Белый дом для обсуждения ИИ

Известный предприниматель. и миллиардер Илон Маск посетил Белый дом в 2023 году для конфиденциальных обсуждений с чиновниками вопросов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на данные о посетителях.

По информации телеканала, визит Маска в Белый дом состоялся 13 сентября.

Представители Белого дома подтвердили, что это было единственное посещение Маска за время президентства Джо Байдена, и сам президент не встречался с предпринимателем лично.

Согласно NBC News, во время президентских сроков Барака Обамы и Дональда Трампа Илон Маск неоднократно посещал Белый дом.

До этого издание The Wall Street Journal написало, что компания SpaceX Илона Маска подписала секретное соглашение с правительством США на сумму $1,8 млрд. Отмечается, что сделка была заключена еще в 2021 году, но не была оглашена публично. В документе SpaceX говорится, что полученные от правительства деньги будут играть ключевую роль в финансовых показателях компании. При этом «правительственный заказчик» не раскрывается.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».