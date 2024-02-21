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Генсек НАТО нашел оправдание для участия альянса в боях на Украине

Столтенберг: эскалация конфликта на Украине — лучший способ почтить Навального

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Johanna Geron/Reuters

НАТО будет посылать больше наемников и военной помощи Украине из-за ситуации вокруг Алексея Навального, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает «Ura.ru».

«Я глубоко уверен, что лучший способ почтить память Алексея Навального — это сделать так, чтобы президент России Владимир Путин не победил на поле боя, а победила Украина», — сказал Солтенберг.

До этого генсек НАТО признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в очень сложную ситуацию на фронте. По оценке представителя альянса, причиной такого положения дел является и то, что страны НАТО не поставили Киеву достаточное количество снарядов.

Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее страны НАТО потребовали от Украины предоставить список целей на территории России

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