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Лавров прибыл в Бразилию для участия в заседании глав МИД G20

Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в заседании глав МИД G20

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Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Глава МИД России Сергей Лавров после посещения Кубы и Венесуэлы прибыл в Бразилию, где состоится двухдневное заседание министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» (G20), сообщает ТАСС.

Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, на полях министерского заседания G20 Лавров проведет ряд двусторонних встреч. По словам Захаровой, министр иностранных дел РФ в своем выступлении развернуто представит российские оценки глобальных вызовов, их внутренних причин и динамики, а также расскажет о необходимых шагах по эффективному преодолению мировых проблем.

Официальный представитель МИД России отметила, что Лавров выступит против милитаризации международных экономических отношений, подрыва суверенитета государств, вмешательства во внутренние дела. По ее словам, Москва будет настаивать на соблюдении примата международного права, его базовых принципов и возвращении практики принятие коллективных решений с участием всех заинтересованных государств.

Захарова подчеркнула, что предстоящая встреча глав МИД G20 будет посвящена актуальным проблемам международной повестки дня. При этом акцент будет делаться на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов.

Ранее сообщалось, что на СМИД «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии российская сторона отметит неприемлемость направления Украине средств на финансирование конфликта.

Ранее Захарова заявила об «ущербной» линии США в АТЭС.

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