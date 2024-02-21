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Посол России рассказал, как США усугубляют ситуацию на Украине

Антонов: США усугубляют ситуацию на Украине отказом услышать требования РФ

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Alexander Zemlianichenko/AP

США и их союзники усугубляют ситуацию на Украине, отказываясь услышать и понять ключевые требования России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Newsweek.

«Вместо того, чтобы услышать и понять ключевые требования России — денацификацию и демилитаризацию украинских бандитов, а также отказ от русофобии и планов НАТО в отношении КиеваВашингтон и его сателлиты только ухудшают ситуацию», — сказал Антонов.

По его словам, США «перенаправляют оружие своим марионеткам, называя это «хорошей инвестицией», а также закрывают глаза на «вопиющие преступления своих «клиентов» и замалчивают «многочисленные доказательства того, что западное вооружение появляется в зонах боевых действий по всему миру».

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что возможная передача дальнобойных ракет Taurus Украине от ФРГ не изменит положение дел на поле боя, но еще больше втянет страны НАТО в конфликт.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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