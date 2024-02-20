В Пентагоне предрекли последствия отказа от дальнейшей помощи Украине

В министерстве обороны США выразили обеспокоенность относительно ситуации на Украине, подчеркнув, что без продолжения американской военной помощи украинским военным придется принимать сложные решения о том, какие города они смогут удержать. К такому выводу пришла заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, чьи слова передает ТАСС.

На брифинге Сингх заявила, что отсутствие необходимых финансовых средств, в частности, запроса Белого дома на $60 млрд, может привести к прекращению поставок критически важного военного оборудования и материалов для Украины.

Она подчеркнула, что российские силы совершили стратегический отвод войск в Авдеевке с целью сохранения артиллерии и боеприпасов. Такие действия вызывают серьезное беспокойство и подчеркивают необходимость продолжения поддержки со стороны США.

До этого законодатели палаты представителей США Брайан Фитцпатрик и Джаред Голден предложили альтернативную версию законопроекта, касающегося предоставления помощи Украине и Израилю и ужесточения мер безопасности на границе Соединенных Штатов с Мексикой.

Ранее в Белом доме раскритиковали республиканцев за «незаслуженный отпуск» без помощи Украине.