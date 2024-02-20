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Министр иностранных дел Аргентины не исключила встречи с Лавровым на полях G20

Глава МИД Аргентины Мондино не исключила встречи с Лавровым на полях G20

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Глава МИД Аргентины Диана Мондино заявила, что не исключает встречи на полях совещания глав внешнеполитических ведомств G20 в Бразилии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.

Мондино подчеркнула, что такая встреча может произойти независимо от заранее намеченных планов, однако на данный момент она не подтверждена.

Министр отметила, что в любом случае на совещании будут представители 20 государств, а значит, она встретится со всеми главами МИД.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что приглашение Аргентине присоединиться к БРИКС остается в силе, несмотря на отказ Буэнос-Айреса стать членом объединения.

До этого Россия уведомила Аргентину о неприемлемости поставок орудия и военной техники Украине.

Ранее приход к власти Милея назвали олицетворение победы сетевых политических структур над иерархическими.

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