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Зеленский назвал издевательством ситуацию на границе с Польшей

Зеленский счел издевательством ситуацию с блокировкой КПП на границе с Польшей

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал издевательством ситуацию на границе его страны с Польшей, где продолжается блокировка контрольно-пропускных пунктов (КПП). Об этом глава государства заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«То, что происходит на нашей западной границе — границе с Польшей (блокирование польскими фермерами КПП на границе с Украиной. — «Газета.Ru») — нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное, <…> новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски», — сказал глава государства.

Он также отметил, что блокирование КПП на госгранице со стороны польских протестующих вызвано политическими процессами, а не экспортом украинской сельскохозяйственной продукции. По словам Зеленского, лишь 5% украинского агроэкспорта проходит через границу Польши.

«Так что на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике», — добавил он.

До этого мэр Львова Андрей Садовой назвал протестующих польских фермеров «пророссийскими провокаторами».

Ранее в Польше объяснили свой подход к Украине.

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