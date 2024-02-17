Глава МИД Италии назвал опасным немедленное вступление Украины в НАТО

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил на одной из дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности, что немедленное вступление Украины в НАТО опасно для всех. Его слова приводит ТАСС.

«В этот момент это было бы опасно для всех, потому что вы воюете с Россией», — сказал он в присутствии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Также на конференции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса, пока продолжается конфликт с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сказал, что в организации считают, что для стран – членов альянса сейчас не существует реальной военной угрозы. Накануне Столтенберг заявлял, что альянс сильнее Российской Федерации, однако испытывает некоторые проблемы.

Ранее Шольц сказал, что страны НАТО не хотят быть вовлеченными в прямой конфликт с Россией.