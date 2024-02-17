Британия попыталась обвинить Россию в смерти Навального

Советник-посланник посольства России в Лондоне, который был вызван в пятницу в МИД Британии в связи со смертью Алексея Навального, заявил представителям британской стороны о неприемлемости вмешательства во внутренние дела РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Британская сторона озвучила ряд оторванных от реальности оценок ситуации, связанной со смертью Навального, а также попыталась без всяких на то оснований возложить на власти РФ ответственность за произошедшее. С нашей стороны была подчеркнута категорическая неприемлемость попыток Британии вмешиваться в сугубо внутреннее дело нашей страны», — говорится в сообщении.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что реакция США на смерть Алексея Навального является попыткой вмешаться во внутренние дела России.

16 февраля в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп осужденный Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее власти США пообещали рассмотреть несколько сценариев действий в связи со смертью Навального.