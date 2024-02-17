Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Британия попыталась обвинить Россию в смерти Навального

Посольство: Лондон попытался обвинить Москву в смерти Навального

close
100%
Depositphotos

Советник-посланник посольства России в Лондоне, который был вызван в пятницу в МИД Британии в связи со смертью Алексея Навального, заявил представителям британской стороны о неприемлемости вмешательства во внутренние дела РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Британская сторона озвучила ряд оторванных от реальности оценок ситуации, связанной со смертью Навального, а также попыталась без всяких на то оснований возложить на власти РФ ответственность за произошедшее. С нашей стороны была подчеркнута категорическая неприемлемость попыток Британии вмешиваться в сугубо внутреннее дело нашей страны», — говорится в сообщении.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что реакция США на смерть Алексея Навального является попыткой вмешаться во внутренние дела России.

16 февраля в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп осужденный Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее власти США пообещали рассмотреть несколько сценариев действий в связи со смертью Навального.

Все новости на тему:
Смерть Навального
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами