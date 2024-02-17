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В Молдавии рассказали об обязательствах Кишинева на пути в ЕС

Спикер парламента Молдавии Гросу: Кишинев на пути в ЕС борется с фейками и олигархами

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Мирослав Ротарь/РИА Новости

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу назвал реформу в сфере юстиции, борьбу с фейками и олигархами обязательствами Кишинева на пути евроинтеграции. Слова Гросу приводит агентство «Sputnik.Молдова».

«Реформа юстиции, борьба с фейками и с олигархами также являются обязательствами перед согражданами, а также обязательствами на нашем европейском пути», — сказал Гросу.

До этого экс-президент Молдавии Игорь Додон сравнил евроинтеграцию страны в ЕС с «морковкой» для народа. Он подчеркнул, что стратегия президента Молдавии Майи Санду заключается в том, чтобы «разрушить все», в связи с чем власти закрывают университеты и больницы. Додон заявил, что нынешние власти Молдавии являются «настоящими ликвидаторами».

Он также призывал граждан страны бойкотировать референдум по интеграции в ЕС, который должен пройти осенью 2024 года, поскольку в случае если будет обеспечена явка, президент Майя Санду «нарисует нужный ей результат».

Ранее в Молдавии рассказали, кто спасет страну от глубокого кризиса.

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