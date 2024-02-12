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В Молдавии рассказали, кто спасет страну от глубокого кризиса

Молдавский политик Шор: только РФ может помочь Молдавии выйти из кризиса

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partidulsor.md

Председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор заявил, что Россия остается единственной страной, которая может помочь Молдавии выбраться из глубокого кризиса. Его слова приводит РИА Новости.

«Россия является единственной возможностью для страны выбраться из того глубоко кризиса, в котором мы находимся», — подчеркнул Шор.

До этого Шор сообщал, что в Молдавии будет создана некоммерческая организация для продвижения связей с Россией и ЕврАзЭС. По словам Шора, он инициирует создание в республике НКО, «которая будет заниматься продвижением и объяснением людям, что такое ЕврАзЭС», а также разъяснять, насколько для Молдавии важны отношения с Россией.

8 февраля Илан Шор заявил, что рад проведению прозападными властями республики референдума о возможном вступлении в Европейский союз. По его мнению, голосование продемонстрирует абсолютное нежелание граждан присоединяться к ЕС.

Ранее в Молдавии отвергли возможность улучшения отношений с Россией.

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