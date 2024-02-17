Франция вместе с G7 разработают механизм возмещения ущерба Украине

Франция вместе с другими странами «Большой семерки» (G7) намерена создать механизм возмещения ущерба, причиненного Украине в результате боевых действий. Соответствующее соглашение о безопасности между Парижем и Киевом опубликовано на сайте офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

«В качестве приоритета участники продолжат совместную работу с государствами G7 и другими странами по созданию компенсационного механизма для возмещения ущерба, потерь или вреда», — говорится в тексте.

Как отмечается, Франция в рамках соглашения также собирается помочь Украине противодействовать «манипуляции информацией».

До этого агентство Reuters сообщало, что Украина может привлечь до $300 млрд, продавая облигации, обеспеченные будущими исками к Российской Федерации о возмещении ущерба от специальной военной операции.

16 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для достижения продолжительного мира на Украине необходимо нарастить поставки оружия Киеву.

Газета Politico также писала, что большинство стран Евросоюза во время заседания постоянных представителей поддержали решение использовать средства ЕС для покупки снарядов, произведенных вне блока, в качестве чрезвычайной меры для помощи Украине.

Ранее экс-военный НАТО высказался о «перезагрузке» ВСУ.